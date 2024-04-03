Знаменитости 03 апреля 2024, 12:00 Путина попросили лишить Киркорова звания народного артиста Активист Бородин потребовал лишить певца Киркорова звания народного артиста РФ Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил певца Филиппа Киркорова за «недостойное поведение». Общественник в своем Telegram-канале сообщил, что направит письмо президенту России Владимиру Путину с требованием лишить музыканта звания народного артиста.

«По Киркорову все готово, сегодня отправляем на имя президента России Владимира Путина нашу петицию. Она набрала больше 100 тысяч подписей на лишение звания народного артиста России», — уточнил он.

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Общественник поблагодарил всех участников сбора подписей. Он назвал это кропотливой и большой работой.

«Надеюсь, ее не обесценят и голоса граждан России будут учтены и услышаны», — написал он.

Бородин пообещал обратиться ко всем депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и членам общественной палаты в случае, если ответ по Киркорову придет отрицательный.

«Думаю, их мнение услышать тоже нужно, ну Киркорову это будет пример, как нужно вести себя в нашем обществе», — заключил он.

Ранее Бородин сообщил, что Генпрокуратура России направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Он пояснил, что в отношении нее началась проверка.