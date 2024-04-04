Знаменитости 04 апреля 2024, 12:28 Киркоров попал на видео без парика и в домашней обстановке Блогер Шелягова засняла певца Киркорова без парика и привычного лоска РИА «Новости»

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После вынужденного перерыва, связанного со скандальной вечеринкой блогера Насти Ивлеевой, народный артист Филипп Киркоров вернулся в публичное пространство в новом образе брюнета. Подруга артиста Виктория Шелягова запечатлела певца в домашней обстановке, без парика и опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

Шелягова в гостях у Филиппа Киркорова наслаждалась творчеством артиста. Вместе с хозяином жилища они смотрели выступление певца по телевизору, сидя за столом. В какой-то момент блогер начала снимать себя и музыканта на камеру смартфона.

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Грустный и лохматый певец сидел, подперев щеку рукой. Он тоскливо слушал свой старый трек. Артист был одет без привычного лоска, а также на нем не было парика.

Заметив съемку, он произнес в объектив строчки из песни: «Любовь в нас еще жива». Шелягова отметила, что это ее самый любимый хит.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что направит письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросит лишить Киркорова звания народного артиста. Общественник объяснил такое решение тем, что поступки артиста, не соответствуют высокому званию.