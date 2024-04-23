23 апреля 2024, 17:25
Модель Наташа Поли снялась топлес
Российская модель Наташи Поли порадовала поклонников снимком топлес
Российская модель Наташа Поли (Наталья Полевщикова) порадовала поклонников откровенным снимком топлес. Она выложила фото на своей странице в социальной сети Instagram*.
На черно-белом снимке поклонники 38-летняя манекенщица позировала сидя. Она была одета лишь в стринги и прикрыла грудь прижатыми коленями. Полевщикова дополнила образ солнцезащитными очками.
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Фотография вызвала восхищение среди ее поклонников, которые отметили естественную красоту и стиль звезды.
«Мы скучали по таким снимкам», — признался один из подписчиков в комментариях.
Ранее британская актриса Эмма Уотсон снялась топлес в день рождения. Она удивила фанатов необычной фотосессией в мокрой футболке в день 34-летия. Фотограф запечатлел ее без косметики, с распущенными волосами.
Звезда Голливуда Сальма Хайек тоже показала поклонникам откровенные фотографии с отдыха на лодке. Актриса снялась в темно-голубом купальнике с глубоким декольте и зеркальных солнечных очках.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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