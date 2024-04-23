Знаменитости 23 апреля 2024, 17:25 Модель Наташа Поли снялась топлес Российская модель Наташи Поли порадовала поклонников снимком топлес РИА «Новости»

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Российская модель Наташа Поли (Наталья Полевщикова) порадовала поклонников откровенным снимком топлес. Она выложила фото на своей странице в социальной сети Instagram*.

На черно-белом снимке поклонники 38-летняя манекенщица позировала сидя. Она была одета лишь в стринги и прикрыла грудь прижатыми коленями. Полевщикова дополнила образ солнцезащитными очками.

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Фотография вызвала восхищение среди ее поклонников, которые отметили естественную красоту и стиль звезды.

«Мы скучали по таким снимкам», — признался один из подписчиков в комментариях.

Фото: @natashapoly / Instagram* / Соцсети

Ранее британская актриса Эмма Уотсон снялась топлес в день рождения. Она удивила фанатов необычной фотосессией в мокрой футболке в день 34-летия. Фотограф запечатлел ее без косметики, с распущенными волосами.

Звезда Голливуда Сальма Хайек тоже показала поклонникам откровенные фотографии с отдыха на лодке. Актриса снялась в темно-голубом купальнике с глубоким декольте и зеркальных солнечных очках.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.