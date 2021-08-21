МКС изменит орбиту перед полетом Юлии Пересильд

Орбиту Международной космической станции (МКС) откорректируют. Ее поднимут для подготовки к полету актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Работы намечены на утро 21 августа, рассказали в пресс-службе Роскосмоса. Чтобы изменить данные перед полетом съемочной группы, используют двигатели служебного «модуля Звезда» российского сегмента МКС. Их запустят на 50 секунд.

«После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра», — уточнили в корпорации.

Пересильд вместе с коллегами снимут художественный фильм о космосе с рабочим названием «Вызов». На МКС съемочную группу отправят на «Союзе МС-19», а на Землю вернут вместе с космонавтом Олегом Новицким на «Союзе МС-18».

Запуск «Союза» с Пересильд на борту намечен на 11:55 5 октября по московскому времени. В космосе группа пробудет 12 дней.

Ранее в Сети появились фото подготовки команды космического фильма «Вызов». Персональные фотосессии для космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и членов дублирующего экипажа проводят еженедельно.