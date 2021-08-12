Фото подготовки команды космического фильма «Вызов» появились в Сети

Фотограф Саша Гусов провел фотосессию, на которой запечатлел подготовку съемочной группы фильма «Вызов». Главную роль исполнит актриса Юлия Пересильд. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Съемки фильма «Вызов» пройдут на орбите Международной космической станции (МКС). Группа уже занимается активной подготовкой к работе в космосе. Гусов запечатлел гипоксическую тренировку и примерку скафандра.

Каждую неделю фотограф проводит персональные фотосессии для космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко, а также членов дублирующего экипажа. Заниматься этим он будет до октября 2021 года — в этот момент стартуют съемки фильма.

Запуск корабля «Союз МС-19», который повезет съемочную группу на МКС, состоится 5 октября. Совместную работу над проектом осуществят госкорпорация Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White.