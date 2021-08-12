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    12 августа 2021, 18:35

    Фото подготовки команды космического фильма «Вызов» появились в Сети

    Арина Бобкова

    Фотограф Саша Гусов провел фотосессию, на которой запечатлел подготовку съемочной группы фильма «Вызов». Главную роль исполнит актриса Юлия Пересильд. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

    Съемки фильма «Вызов» пройдут на орбите Международной космической станции (МКС). Группа уже занимается активной подготовкой к работе в космосе. Гусов запечатлел гипоксическую тренировку и примерку скафандра.

    Каждую неделю фотограф проводит персональные фотосессии для космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко, а также членов дублирующего экипажа. Заниматься этим он будет до октября 2021 года — в этот момент стартуют съемки фильма.

    Запуск корабля «Союз МС-19», который повезет съемочную группу на МКС, состоится 5 октября. Совместную работу над проектом осуществят госкорпорация Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White.