Роскосмос анонсировал время старта Юлии Пересильд на МКС

Актриса Юлия Пересильд полетит на МКС 5 октября вместе с участником 66-й экспедиции на станцию Антоном Шкаплеровым и режиссером Климом Шипенко. В космос их отправят на «Союзе МС-19».

Запуск намечен на 11:55 по московскому времени, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Роскосмоса. Его произведут с космодрома Байконур.

Пересильд станет первой актрисой на МКС. Вместе с коллегами она займется съемками художественного фильма в космосе, что тоже будет в новинку. Рабочее название картины — «Вызов».

На Землю Пересильд и Шипенко должны вернуться 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на «Союзе МС-18».

Недавно Юлия Пересильд показала фото подготовки к полету на МКС. В Звездном городке съемочную группу будет снимать фотограф Саша Гусов.