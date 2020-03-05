Милош Бикович признался, что приостановит карьеру в пользу семьи

По информации сайта «Дни.ру», Бикович уточнил, что в будущем мечтает построить семью с хорошей девушкой. По его мнению, «жизнь без детей пустовата».

«У меня нет огромных амбиций в отношении себя: добиться, доказать, выйти на первое место. Хочу продолжать делать то, что делаю, совершенствоваться, но готов пожертвовать проектами, чтобы быть с детьми», — пояснил артист.

В настоящий момент он поставил перед собой четкие цели. Например, «обеспечить себя жильем, которого пока нет» и «найти подходящую девушку».

Ранее Милош Бикович, известный по фильму «Холоп» и сериалу «Отель „Элеон“», задумался о покупке уютного и комфортного жилья в Москве. Он отметил, что планирует начать активную работу в России.

Актер редко показывает свою личную жизнь общественности, но недавно в СМИ появились слухи о его отношениях с моделью из Сербии. Друзья Биковича раскрыли, что он встречается с Барбарой Таталович.