СМИ: Милош Бикович находится в отношениях с моделью

32-летний сербский актер учится на своих ошибках и больше не афиширует свои отношения. Опыт с Аглаей Тарасовой, с которой они не скрывали свою связь, научил артиста не выставлять напоказ личную жизнь, пишет сайт «Дни.ру».

Однако, друзья Биковича сказали, что он уже больше года встречается с 23-летней моделью Барбарой Таталович.

Артист помогает своей девушке с карьерой актрисы. Барбара получила небольшую роль в сериале Первого канала «Магомаев». Кроме того, начинающая звезда сыграет в сербском фильме «Отель Белград», где Бикович исполняет главную роль и выступает продюсером.