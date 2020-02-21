21 февраля 2020, 12:29
Милош Бикович решил перебраться в Россию
Сербский актер Милош Бикович, известный по фильму «Холоп» и сериалу «Отель „Элеон“», планирует купить жилье в Москве. Он готовится к активной работе в России. Об этом сообщил GQ.
По информации сайта «Дни.ру», актер уточнил, что хочет иметь комфортный и уютный дом.
«Это место, в котором ты должен перезаряжаться. Ты приезжаешь в свою квартиру, где тебе хорошо, и все, что тебя окружает, наполняет тебя энергией. Нужно создать своего рода оазис, чтобы очищаться в нем и отдыхать», — пояснил Бикович.
Он отметил, что имеет квартиру в Белграде, но пока в ней идет ремонт, живет у матери.
«Мы снова вернулись в 2001 год, когда мама мне готовила завтраки. Это делает ее счастливой», — рассказал Бикович.
По словам актера, на завтрак он не ест «смузи, гуакамоле и так далее». «Нормально я завтракаю — яичницей или кашей. И пью кофе», — добавил Бикович.