Милош Бикович решил перебраться в Россию

По информации сайта «Дни.ру», актер уточнил, что хочет иметь комфортный и уютный дом.

«Это место, в котором ты должен перезаряжаться. Ты приезжаешь в свою квартиру, где тебе хорошо, и все, что тебя окружает, наполняет тебя энергией. Нужно создать своего рода оазис, чтобы очищаться в нем и отдыхать», — пояснил Бикович.

Он отметил, что имеет квартиру в Белграде, но пока в ней идет ремонт, живет у матери.

«Мы снова вернулись в 2001 год, когда мама мне готовила завтраки. Это делает ее счастливой», — рассказал Бикович.

По словам актера, на завтрак он не ест «смузи, гуакамоле и так далее». «Нормально я завтракаю — яичницей или кашей. И пью кофе», — добавил Бикович.