Знаменитости 24 января 2023, 19:42 Никиту Михалкова выписали из больницы Режиссер Никита Михалков сообщил, что врачи отпустили его домой РИА «Новости»

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Режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы. Об этом он сообщил своим поклонникам в Telegram-канале «Бесогон».

Он поблагодарил всех, кто желал ему здоровья и молился за него. Михалков уверен, что это сыграло не последнюю роль в его выздоровлении. Он также отметил «огромный труд» лечащих врачей и тех, кто помогал ему и был рядом.

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«Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», — написал Михалков.

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Он также добавил, что уже приступил к подготовке первого в этом году выпуска «Бесогона».

Режиссера госпитализировали 5 января с коронавирусной инфекцией и развившейся на ее фоне пневмонией. Он оставался в реанимации почти две недели. В прошлый четверг, 19 января, врачи отметили улучшение в состоянии Михалкова и перевели его из отделения интенсивной терапии в обычную палату.