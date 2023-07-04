Знаменитости 04 июля 2023, 23:05 Михалков иронично отреагировал на слова артиста Кяро о нежелании у него сниматься Никита Михалков: с волнением и интересом узнал, что актер Кяро не будет у меня сниматься РИА «Новости»

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Актер сериала «Нюхач» и «Эпидемия» Кирилл Кяро заявил, что ему нечему учиться у Никиты Михалкова. Потому он не будет сниматься в работах режиссера. В беседе с kp.ru сам Михалков иронично отреагировал на слова артиста.

В одном из интервью Кяро рассказал, что когда он был молодым актером, ему хотелось поработать с Михалковым. Он отметил, что ему нравятся ранние фильмы режиссера.

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«Но сейчас я понимаю, что уже не хочу, ничему я у него уже не научусь», — высказался Кяро.

Он подчеркнул, что между ним и Михалковым огромная пропасть. Тогда как у актера с режиссером должны быть искренние и откровенные отношения.

Михалков иронично отметил, что с большим интересом ознакомился с мнением Кяро. Также режиссер узнал, что такой актер вообще существует.

«С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании», — отметил режиссер.

Кяро с начала 2021 года снялся более чем в 20 фильмах и сериалах. Однако большинство из них прошли почти мимо широкой публики, отметили в публикации. Между тем, Михалков несколько лет назад провернул тот же «трюк» со своей командой, которым он воспользовался еще при съемках «Обломова» в 1978 году.