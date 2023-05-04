Знаменитости 04 мая 2023, 02:47 Михалков дважды провернул один кинофокус с разницей в 30 лет «Царьград»: режиссер Никита Михалков дважды провернул один кинофокус с разницей в 30 лет Кинопоиск

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Режиссер Никита Михалков дважды в своей карьере провернул один кинофокус, причем с разницей в 30 лет. Об этом рассказал «Царьград».

Знаменитый режиссер применил одну хитрость, чтобы не дать съемочной группе разойтись по другим проектам в перерыве между съемками. Например, в 1978 году во время съемок «Обломова», который состоял из двух серий, Михалков занят группу на проекте фильма «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Таким образом удалось сохранить слаженную и профессиональную команду.

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Этим же приемом Михалков воспользовался в 2000 году, когда снимал «Утомленные солнцем-2». Во время перерыва в батальных съемках режиссер задействовал коллектив в съемках ремейка по фильму Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин». Одну из ролей в ленте сыграл сам Михалков.

По мнению издания, «фокус Михалкова» в 1978 году удался на 100%, обе ленты получились весьма успешными. Однако в 2000 году лишь один фильм получился успешным —«12 разгневанных мужчин» вошел в число номинантов на «Оскар» за лучший иностранный фильм.