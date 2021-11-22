Михайлов назвал Русланову тонко чувствующей актрисой с мощной энергетикой

Ушедшая из жизни актриса Нина Русланова была талантливым человеком, со своими характером и мощной энергетикой. Об этом в разговоре с «360» заявил актер Александр Михайлов.

Михайлов рассказал, что они вместе снимались в фильме «Китайская бабушка». Там же играла и Ирина Муравьева.

«Она (Нина Русланова — прим. ред.) очень талантливый человек, со своим видением, своим характером. Очень тонко чувствующая атмосферу, была энергетически очень мощная. Интересная актриса ушла в тот мир», — сказал Михайлов.

Народная артистка России Нина Русланова скончались 21 ноября. По данным СМИ, ее госпитализировали некоторое время назад после инсульта. Она находилась в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что у нее подтвердился COVID-19.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1946 года, она выросла в детдоме, своих родителей не знала. Окончила Театральное училище имени Щукина, училась на одном курсе с Константином Райкиным, Леонидом Филатовым, Борисом Галкиным.

Русланова сыграла множество ролей в театре и кино. В частности, в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Будьте моим мужем», «Зимняя вишня», «Собачее сердце» и других.