В возрасте 75 лет умерла актриса Нина Русланова. Она играла в фильмах «Собачье сердце» и «Моя любовь». У знаменитой актрисы были проблемы с сердцем. Долгое время она сильно болела.

Как сообщил Starhit, несколько дней назад Русланова была госпитализирована после инсульта в тяжелом состоянии. Врачи не смогли ее спасти. Эту информацию изданию подтвердила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

Известный актер Станислав Садальский написал в ЖЖ, что Русланова была подругой и просто близким человеком. Они признался, что их многое связывало.

«Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: „Говорит автоприветчик“. С потерей родных укорачивается наша жизнь, они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше.?» — грустно спросил артист.