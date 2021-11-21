В воскресенье, 21 ноября, скончалась народная артистка России Нина Русланова. 5 декабря ей должно было исполниться 76 лет. У Нины Руслановой и раньше были проблемы со здоровьем, но СМИ сообщают, что последние десять дней она была в больнице с коронавирусом. О сложной и яркой судьбе любимой миллионами актрисы — в материале «360».

Училище и театр

Русланова поначалу окончила строительное училище по специальности «штукатур». Только потом ушла в творчество и поступила в Харьковский театральный институт. Завершила свое обучение артистка в Москве. В Театральном училище имени Щукина она училась на одном курсе с Леонидом Филатовым, Борисом Галкиным и Константином Райкиным. После выпуска Нина Русланова 15 лет служила в Театре имени Вахтангова, отмечалась ролями и в других столичных труппах.

«Тени исчезают в полдень»

Первая громкая роль находит Нину Русланову в далеких 1970-х годах. К тому времени она уже успела сняться в нескольких картинах, но большого успеха они ей не принесли. Настоящий взрыв произошел после сериала «Тени исчезают в полдень». В будущем в честь героини Руслановой — Марьи Вороновой — назовут утес на Урале.

Но сначала лента была очень тепло принята советскими зрителями. Различными комиссиями тоже — ведь сериал рассказывал о становлении СССР и сложных судьбах тех, кто за него боролся. Примечательно, что одной из коллег по работе над этим фильмом для Руслановой стала Галина Логинова, мама актрисы Милы Йовович.

Кадр из фильма «Тени исчезают в полдень», реж. В. Усков, В. Краснопольский, СССР, 1971 год.

Затем был многосерийный фильм «Цыган». Русланова говорила, что в реальности она никогда не стала бы крутить легкомысленные романы. Но зрителям очень полюбился ее экранный образ.

Следующая кинолента получит название «Возвращение Будулая», потом последует популярная до сих пор «Зимняя вишня». Картина повествует о женщинах, которые уже успели разочароваться в отношениях. Фильм стал культовым для тех лет. В будущем «Зимняя вишня» даже удостоится приза на Всесоюзном кинофестивале «За исследование актуальных нравственных проблем» и получит продолжение.

Кадр из фильма «Зимняя вишня», реж. И. Масленников, СССР, 1985 год.

«Собачье сердце» и «Вий»

Отдельно стоит отметить работу в фильме «Собачье сердце», который стал классикой отечественного кинематографа. Хотя признали его далеко не сразу. Поначалу лента была тепло встречена лишь на Западе, а советские критики оценили ленту явно хуже. Некоторые углядели в ней антисоветчину и, как напомнил Пятый канал, предлагали «четвертовать» автора. Но позже фильм получит государственную премию. Артистка, которая никогда не боялась быть на второстепенных ролях, исполнила в нем обычную кухарку.

Кадр из фильма «Собачье сердце», реж. В. Бортко, СССР, 1988 год.

Одним из последних фильмов с участием Нины Руслановой стала экранизация повести Гоголя «Вий». Актриса исполнила в нем роль жены Явтуха, его сыграл Валерий Золотухин. «Вий» стал хитом кинопроката — не только из-за мощных визуальных эффектов, но и из-за яркого актерского состава.

Кадр из фильма «Вий», реж. О. Степеченко, 2014 год.

Проблемы со здоровьем

Летом 2020-го В СМИ стали появляться сообщения о том, что Нина Русланова стала жаловаться на боли в груди. Поклонники переживали, поскольку это было начало пандемии коронавируса, а он представляет угрозу для пожилых.

Когда здоровье стало подводить звезду текущей осенью, Русланова поначалу отказывалась от госпитализации. Помогли только уговоры врачей. Выяснилось, что у актрисы проблемы с сердцем.

По данным РЕН ТВ, у артистки при этом был положительный результат теста на коронавирус. Хотя о шатком здоровье звезды было уже известно, новость о ее кончине стала шоком для многочисленных коллег и поклонников.

Покоряла сердца

Многочисленные коллеги и поклонники выражают свои соболезнования в связи с уходом Нины Руслановой. Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что запоминающиеся образы Нины Руслановой покорили сердца миллионов зрителей.

«Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки РФ Нины Ивановны Руслановой. Своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна. Мы навсегда сохраним добрую память о Нине Ивановне», — сказала министр.

Советский и российский кинорежиссер Юрий Кара назвал утрату огромной потерей. Русланова снималась в его фильме «Завтра была война», и Кара назвал ее игру гениальной. «Это был очень сильный человек, правильный, мощный, честный. Это огромная потеря для нас всех. На таких женщинах и держится русская земля», — сказал он.