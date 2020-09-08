Михаила Ефремова отправили в колонию

Пресненский суд вынес приговор Михаилу Ефремову — его приговорили в восьми годам заключения и выплате компенсации родственникам погибшего. Актера признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло смерть человека по неосторожности.

Актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам тюремного заключения в колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить 800 тысяч рублей родственникам погибшего. Заседание суда началось в 11:00. Гособвинение запрашивало для Ефремова 11 лет колонии, лишение прав на три года и удовлетворение исков от родственников погибшего.

Услышав решение суда, Ефремов не поднял глаз — так он слушал решение суда все время. На актера надели наручники — он также не проявил никаких эмоций.

Смертельное ДТП произошло ровно три месяца назад. Автомобиль Ефремова врезался в фургон курьера Сергея Захарова 8 июня. Михаил Ефремов до последнего отрицал свою вину. Однако адвокат актера Эльман Пашаев не жалеет о выбранной стратегии.

Накануне племянница Михаила Ефремова заступилась за дядю и опубликовала видеообращение в Instagram. Девушка рассказала, что Ефремов обеспечивает большую семью, у актера шестеро детей, из которых трое — несовершеннолетние. Племянница уверена, что Ефремову пришлось признать вину, потому что он устал.