Племянница Ефремова выступила в защиту дяди перед оглашением приговора

Уже 8 сентября Михаилу Ефремову огласят приговор по делу о смертельном ДТП. Его племянница, актриса Ольга Ефремова, сделала пост в своем Instagram и выпустила видеообращение. Она заступилась за дядю и раскритиковала семью погибшего водителя Сергея Захарова.

«С самого начала в этой жуткой истории слишком много темных пятен, правонарушений, некомпетентностей, профанации, а также издевательства и травли. <…> Михаил Олегович Ефремов — благочестивый, умный, добрейший, гениальный, в конце концов, человек», — заявила она.

Актриса напомнила, что Ефремов является кормильцем большой семьи. У него шестеро детей, причем трое из них — несовершеннолетние. По ее словам, родные дяди уже три месяца не могут выйти из дома. Его детей спрашивают, как им живется с папой-убийцей.

Ефремова заметила странности в информации про погибшего, когда «год рождения определить не могут, и с родственниками не пойми что». Ольга рассказала, что сейчас родные Захарова уехали отдохнуть на Мальдивы. Также племянница артиста настаивает, что в деле нет ни одного нормального доказательства вины.

Актриса считает, что Ефремов признал вину, потому что устал. Она заявила, что ее дядя достоин справедливого суда и попросила всех неравнодушных прийти 8 сентября к Пресненскому суду. Приговор начнут выносить в 11:00.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади. Он, будучи в нетрезвом состоянии, врезался в фургона курьера Сергея Захарова. Мужчина от полученных травм через несколько часов скончался в больнице. Актера взяли под домашний арест. Судебный процесс начался в августе. Артисту грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.