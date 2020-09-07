Пашаев счел правильной выбранную им линию защиты Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что не жалеет о выбранной тактике защиты Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП. Приговор актеру вынесут уже 8 сентября.

Пашаев считает, что если бы его клиент признал вину в начале судебного процесса, то это бы никак не повлияло на результат.

«Юридически ничего не меняется. Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово — это окончательно, и суд принимает последнее слово», — сказал адвокат. Его процитировал ТАСС.

Пашаев считает, что гособвинение требует дать артисту 11 лет тюрьмы не из-за того, что он сразу не признал вину, а из-за читаемых ранее Ефремовым сатирических стихов. Юрист отметил, что у него хорошие отношения с семьей подзащитного.

Судебный процесс над Ефремовым начался в августе. Государственное обвинение просило приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По оценке обвинения, актер не сможет исправиться без изоляции от общества. Потерпевшая сторона это требование поддержало.

Пашаев просил назначить наказание, которое не связано с лишением свободы, максимум — отправить артиста в колонию-поселение. Ефремов во время последнего словам свою вину признал. Он сказал, что раскаивается в содеянном. Актер добавил, что запрошенный прокурором срок считает смертным приговором. Сам он рассчитывает на восемь лет тюрьмы.

Статья, по которой обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет колонии.