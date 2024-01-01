Знаменитости 01 января 2024, 00:21 Михаил Шуфутинский пострадал из-за Киркорова и «голой» вечеринки Записавший с Киркоровым трек Шуфутинский пострадал после вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Люся Чеботина и шансонье Михаил Шуфутинский пострадали от последствий «голой» вечеринки, устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой, хотя даже не были на ней. Об этом сообщило издание 7days.ru.

После появления некоторых российских знаменитостей на скандальном мероприятии на них обрушился шквал критики. Концерты и выступления на различных площадках стали отменять. Например, организаторы «Зимнего Show» сняли вокалистов Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова, которые посетили событие Ивлеевой.

Реклама

Именно из-за Киркорова пострадали Шуфутинский и Чеботина, которых даже не пригласили на вечеринку с «голым» дресс-кодом. Ранее шансонье и артистка записали номер в дуэте с Киркоровым. Выступление должны были транслировать на Первом канале, однако из-за отмены поп-короля новую песню не покажут.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян подтвердила, что участников «голой» вечеринки вырезали из новогодних шоу на федеральных каналах. По ее словам, выступления записывали еще месяц назад, когда ничего не предвещало беды.