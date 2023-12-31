Знаменитости 31 декабря 2023, 17:47 «Уже вырезали». Симоньян рассказала о судьбе участников «голой» вечеринки Глава RT Симоньян: участников вечеринки Ивлеевой вырезали из новогодних шоу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой вырезали из новогодних шоу на телевидении, подтвердила глава RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. Она отметила, что записи проходили еще месяц назад.

«Для тех, кто интересовался, вырежут ли участников злосчастной вечеринки на федеральных каналах. Уже вырезали. Каналы записывали новогодние шоу, как всегда, еще месяц назад, когда ничто, как говорится, не предвещало», — рассказала журналистка.

Реклама

По ее словам, Первый канал и «Россия 1» вынуждены были перекроить свои «огоньки», по секундам вырезав певицу Лолиту Милявскую и ее коллегу Филиппа Киркорова. На ТНТ пересняли целый фрагмент кино. На НТВ тоже сократили количество кадров с этими двумя исполнителями. Поскольку знаменитости ведут финалы двух шоу, вырезать их совсем не могли, а не выпускать финал в эфир или переснять его посчитали «болезненным» для участников конкурса. В итоге Киркоров и Лолита остались в шоу «в максимально усеченном виде».

Она призвала участников скандальной вечеринки искупить вину деньгами — помочь ей закрыть «83 заявки от подразделений». Глава RT представила реквизиты главного продюсера русской редакции канала.

Ранее стало известно, что Филиппу Киркорову нашли замену в фильме «Иван Васильевич меняет все». Отменяются выступления Анны Asti, Лолиты и других исполнителей.