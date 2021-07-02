Спор о репертуаре. Скандальные постановки довели МХАТ до Кремля

Основательница МХАТа имени Горького Татьяна Доронина попросила президента России избавить театр от торгашей и балагана. Но в Кремль письмо так и не попало, а в родном театре актриса не была уже около трех лет. Критики уверены, что все зависит от решения Минкультуры.

Народная артистка СССР, кавалер всех степеней ордена «За заслуги перед Отечеством» Татьяна Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Актриса попросила главу страны изгнать торгашей из Московского художественного академического театра имени Максима Горького.

Татьяна Доронина рассказала, что талантливых артистов из театра прогнали, а репертуар и декорации лучших и любимых зрителями спектаклей уничтожены. По словам актрисы, если срочно не назначить нового директора и не пригласить талантливого худрука, «все поглотит хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган».

Последний эпитет бывшей художественной руководительницы, а ныне президента МХАТа, похоже, относился к нашумевшей постановке «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков совершенно не скрывал, что хайпанул, пригласив на роль бывшую участницу «Дома-2».

Раздел театра

У Московского художественного академического театра имени Горького непростая судьба. Детище Станиславского и Немировича-Данченко сначала называлось Московский художественно-общедоступный театр. Он открылся в октябре 1898 года. Спустя три года вывеску сократили до МХТ — Московский художественный театр.

Только к 1932 году в стране появился Московский художественный академический театр СССР имени М. Горького. В 1970 году театр решили спасти от застоя и назначили туда главным режиссером Олега Ефремова. Он пригласил к себе немало талантливых артистов: Иннокентия Смоктуновского, Евгения Евстигнеева, Олега Борисова, Татьяну Доронину.

Театр сразу же стал популярным, но штат оказался очень раздут. Так возникло предложение разделить труппу на два театра, но оба должны были быть художественными и академическими. МХАТ имени А. П. Чехова возглавил Олег Ефремов, а МХАТ имени М. Горького — Татьяна Доронина.

Театр под руководством Дорониной считался хоть и консервативным, но довольно успешным. Однако в 2018 году знаменитой актрисе отдали должность ничего не решающего президента театра, а новым художественным руководителем был назначен продюсер и режиссер Эдуард Бояков.

Новая драма

Заслуженная артистка России и Карелии, актриса МХАТа имени Горького Лидия Матасова пояснила «360», что, когда пришел Эдуард Бояков, Татьяне Дорониной обещали сохранение классического русского психологического театра. Потом начали приносить пьесы-«однодневки», которые плохо сочетались с академической сценой.

«Был такой спектакль — „Последний герой“, там был мат, под нашим давлением его убрали. Но спектакль прошел всего шесть раз, и больше он не играется. Потом был спектакль „Парикмахерша“, где герой писает на свою жену. После скандала этот художественный прием изменили. Но и этот спектакль тоже уже не идет», — рассказала Лидия Матасова.

Актриса отметила, что постановки Татьяны Дорониной шли достаточно долго. Сегодня большинство этих спектаклей уничтожено, предпочтение отдано новым пьесам, которые играются совсем недолго. Театр переформатирован на новую драму, которой увлекается нынешний худрук.

Лидия Матасова отметила, что классический репертуар Эдуарду Боякову не интересен, но и новые премьеры не идут. Пришлось приглашать Ольгу Бузову, чтобы собрать публику на премьеру. Но актриса усомнилась, что звезда «Дома-2» сможет собирать зрителей больше чем на пару спектаклей.

«Сегодня сложилась аховая ситуация: нам не дают играть наши роли, которые мы выпускали, не говоря уж о новых ролях. Дискриминации подвергаются те, кто был занят на ведущих ролях. При этом везде в СМИ нас называют артистами, которые отказываются работать, но хотят получать зарплату. Это дикая ложь», — заявила Лидия Матасова.

Она рассказала, что коллектив не раз писал заявления, чтобы им дали играть их классические спектакли. Актриса отметила, что раньше у нее лично было до 15 спектаклей в месяц. Сейчас ее не занимают вообще. Лидия Матасова уверена, что часть труппы просто выживает, но они не намерены сдаваться.

По словам актрисы, обращение к Владимиру Путину было вынужденной мерой. Никто не обращал внимания на слова и требования Татьяны Дорониной восстановить актеров в правах. Лидия Матасова призналась, что не надеется, что письмо президенту поможет переломить ситуацию.

Напряженный сезон

Начальник режиссерского отдела МХАТа имени Максима Горького, актер Михаил Кабанов предположил, что Татьяне Дорониной просто не нравится, как управляют театром. В разговоре с «360» артист отметил, что художественный руководитель Эдуард Бояков проводит ту политику, которую считает необходимой.

«Конечно, они бы могли обсудить все между собой, а не выходить на такой уровень. Но Татьяна Васильевна решила, что так будет уместнее. Видимо, у двух главных людей в театре не нашлось точек соприкосновения, оказалось разное понимание о театре, его сущности, о том, что главное и что нет», — сказал Михаил Кабанов.

Он также рассказал, что сейчас заканчивается сезон, который был очень напряженным. Во МХАТе имени Горького выпустили огромное количество премьер, которых для другого театра хватило бы на три-пять сезонов. Через два дня начинается отпуск.

Нужно разумное решение

Театральный критик Глеб Ситковский в разговоре с «360» сказал, что пока не ясно, насколько Татьяна Доронина знакома с ситуацией в театре. Актриса и бывший худрук не появлялась во МХАТе имени Горького с 2019 года.

«За это время Бояковым были предприняты некоторые попытки реформировать театр. К сожалению, убедительных художественных результатов не случилось. Но я не готов принять чью-либо сторону в этом конфликте. Возможно, выходом было бы совсем обнулить ситуацию и начать все заново», — сказал Глеб Ситковский.

Он добавил, что сейчас в театре сложная ситуация. Эдуард Бояков, хоть и остался на должности худрука, потерял право финансовой подписи и оказался в подчинении у директора театра. Доронина же, как президент МХАТа имени Горького, в принципе не может руководить — это противоречит уставу.

«Мне кажется, рано или поздно какое-то кадровое решение Министерству культуры принимать придется. И лучше бы они поскорее это сделали, потому что страдают актеры и зрители. Будущее театра зависит от того, насколько разумное решение будет принято», — заключил Глеб Ситковский.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали письма Татьяны Дорониной, сообщил ТАСС. Секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина на своей странице в соцсети отметила, что в театре также не видели письма. Она не исключила, что 87-летней актрисой манипулируют.