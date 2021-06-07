Стала известна зарплата Бузовой за роль в спектакле о Сталине

Певица и телеведущая Ольга Бузова за работу в спектаклях о Сталине получит около полумиллиона рублей. Об этом говорится в контракте, который опубликовал сайт госзакупок.

Согласно документу, Бузова получит 446 тысяч рублей. Часть денег — 212 766 рублей — ей выдадут за репетиции. Оставшуюся сумму певице заплатят за выступления.

Накануне Бузова рассказала подписчикам в Instagram, что сыграет и споет в новом спектакле «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина во МХАТе имени Горького. Телеведущей доверят исполнить роль Беллы Шанталь — брошенная опереточной певицы, которая становится шпионкой и спасает Сталина.

Художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил, что Бузова «не интеллектуал, не музыкант, не мыслитель, не модель, не дизайнер, но она — все вместе и по-своему цельная».

«Я наблюдаю, как реагируют на эту фамилию. Либо восхищение, либо ненависть. Невероятный феномен, конечно. <…> Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени», — заявил Бояков в интервью сайту kp.ru.