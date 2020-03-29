«Меня разрывает!» Гузеева эмоционально и с матерком призвала подписчиков остаться дома

Знаменитую актрису и телеведущую Ларису Гузееву возмутили люди на улице. По ее словам, от такой самоизоляции ее «разрывает». Правда, актриса и сама почему-то оказалась на улице, а не дома.

«Меня разрывает. Я только что вернулась из города. Невозможно, яблоку негде упасть. Я ехала в собственной машине, окно боялась открыть, потому что опасно. Я могу быть опасной для всех. Нет, все гуляют: родители, дети, старики. Что вы делаете? **** Нельзя так, ****, правда опасно», — эмоционально обратилась Гузеева к подписчикам в Instagram.

По ее мнению, люди, которые выходят на улицу, ставят под угрозу себя и окружающих. Если им не хочется жить, эту проблему можно решить другим способом, считает актриса.

Гузеева заметила, что ей, как и всем, тоже дома скучно, но нужно находить развлечения для себя и близких.

В России 28 марта началась нерабочая неделя, в течение которой жителям рекомендовали воздержаться от выхода из дома. До 5 апреля будут открыты только магазины с продуктами и товарами первой необходимости, аптеки. Все это нужно для сдерживания распространения коронавируса.