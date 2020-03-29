Активное долголетие не отменяется. Как пожилые жители Котельников проводят самоизоляцию

В Котельниках волонтеры от «команды Булгакова» доставляют продукты старшим жителям города, чтобы им не нужно было выходить на улицу. А еще для них создали специальную программу с физкультминутками и мастер-классами.

Волонтеры разносят нуждающимся пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, продуктовый набор. В него входят крупы, масло, консервы и сладости.

Разнося продукты, волонтеры еще раз напоминают жителям Подмосковья о том, как важно в эти дни сидеть дома и не выходить на улицу. Особенно это касается тех, кому больше 65 лет, а значит, относится к группе риска. Именно к ним и приезжают волонтеры в медицинских масках и латексных перчатках, перед этим обработав руки антисептиком. Все это нужно, чтобы свести к минимуму риск заражения.

«Люди реагируют хорошо, может быть, поначалу было недоверие. Потом сарафанным радио разнеслось то, что мы хорошие и мы не мошенники никакие. Потом мы сделали бейджики, которые повысили степень доверия к нам», — рассказал волонтер Никита Сафонов.

Волонтеры от «команды Булгакова» уже доставили 16 продуктовых наборов пожилым и 10 многодетным семьям. Еще 35 — планируют раздать. Но продукты — это не главная помощь. По словам ребят, часто пожилым нужно внимание, ведь во время самоизоляции не хватает именно его.

«Мы объясняем всем пожилым людям, что нужно оставаться дома и что у нас работает программа „Активное долголетие — онлайн“. Для пожилых людей организованы и спортивные занятия, и физкультминутки, и мастер-классы творческие. Так что мы работаем все вместе», — рассказала депутат Котельников Анна Пахомова.

Волонтеры Котельников готовы помогать и дальше, столько, сколько это будет необходимо. Но сами хотят, чтобы пандемия поскорее закончилась, и они смогли вернуться к привычной деятельности: организации дней чистоты, сбору мусора, посадке деревьев и подготовке к 75-летию Победы.