Медики заявили о стабильном состоянии больного ковидом Жириновского

Госпитализированный с коронавирусом глава либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Глава ЛДПР по-прежнему находится под пристальным контролем врачей. Депутат Госдумы получает всю необходимую помощь, заявили в пресс-службе здравоохранительного ведомства.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — написал ТАСС.

Днем 10 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали с COVID-19 в больницу еще 2 февраля. Политик ежедневно изучает прессу, а также дает поручения по телефону.

Региональное отделение ЛДПР в Вологодской области запустило флешмоб «Передаем здоровье» в поддержку лидера партии Владимира Жириновского. Организация предложила записать короткое видео и поделиться им в соцсетях со специальным хештегом.

Вечером 10 февраля ряд СМИ сообщили, что состояние заболевшего ковидом 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось. По некоторым данным, он внезапно перестал узнавать окружающих. В пресс-службе политической организации данную информацию назвали «заявлением анонимных источников».