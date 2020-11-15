«Просто эпатируют этим»: Лещенко назвал нонсенсом мат во время концертов

Ненормативная лексика присутствует в жизни почти каждого человека. При этом использовать мат на сцене недопустимо и является нонсенсом, считает певец Лев Лещенко.

По словам исполнителя, вопрос об использовании ненормативной лексики нужно задавать самим артистам. Нормально ли они относятся к тому, что мать сидит с ребенком на концерте и слушает мат.

«Я сижу, пришел на концерт и слушаю это матерное, это нормально? Ну как я могу относиться. Может быть, мы все пользуемся ненормативной лексикой, где-то в интимном кругу, если поругались с кем-то. Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс, я считаю. Люди просто эпатируют этим», — привела слова Лещенко радиостанция «Говорит Москва».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыкантов Сергея Шнурова и Алишера Моргенштерна в плохом влиянии на молодежь. Он отметил, что раньше артисты уважали сцену и считали ее храмом, не позволяя себе использовать обсценную лексику. Сейчас же звезды нацелены только на «хайп». По словам Пригожина подобные исполнители «уродуют молодежь». Шнуров, в свою очередь, ответил продюсеру в стихотворной форме.