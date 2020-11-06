Шнуров ответил Пригожину стихами на слова об «уродстве молодежи»

Сергей Шнуров ответил стихами на обвинения Иосифа Пригожина в «уродовании» молодежи. Продюсер недоволен использованием нецензурной лексики.

«Ты в эмиратах греешься, в тенечек, Засунув свой подстриженный живот. А молодежь проводит свой денечек, Под дождиком работая, ну вот», — написал Шнуров в своем аккаунте в Instagram.

Также музыкант предложил Пригожину набить на голове татуировку Валерии и уделять побольше времени «продюсерскому дельцу».

Спор между продюсером и Шнуровым продолжается уже достаточно давно. Последний выпад против музыканта Пригожин сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он заявил, что Шнуров и Моргенштерн «уродуют» молодежь. На это влияет, в том числе, использование нецензурной лексики.

Ранее Шнуров уже писал стихи, посвященные Пригожину и его жене. Он обвинил продюсера в лицемерии: сначала тот жаловался на нехватку денег в кризис, а потом улетел отдыхать в Дубаи. На что Пригожин ответил, что музыкант лишь пиарит свое имя, нападая на продюсера в своих постах.