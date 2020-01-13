Мать Ольги Бузовой ответила на вопросы о свадьбе дочери

Мать Ольги Ирина Александровна рассказала, что ничего не слышала о возможной свадьбе дочери.

«Понятия не имею про свадьбу. Как позовет, скажу. Пока на свадьбу не было приглашения, а что, она должна замуж выходить?» — отреагировала женщина на вопросы журналистов.

Ирина Александровна призналась, что нового избранника дочери знает «просто визуально». На вопрос, считает ли она Манукяна хорошим человеком, Бузова-старшая ответила: «Мы все хорошие, когда спим зубами к стенке».

Свое отношение к вероятному замужеству дочери она выразила неоднозначно.

«А что, выход замуж что-то гарантирует? Мы уже там были. Поэтому тут дело такое… Нравится развлекаться, пусть развлекается», — высказалась Ирина Александровна.

С конца декабря поклонники гадают, когда же новая свадьба звезды проекта «Дом 2», телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Еще в 2019 году девушка перестала скрывать отношения с блогером Давидом Манукяном. Кроме того, они вместе улетели на отдых, а подруги теледивы дают намеки на скорое бракосочетание.