09 января 2020, 22:14
Поклонники нашли доказательства скорой свадьбы Бузовой
Телеведущая и певица Ольга Бузова улетает на отдых с блогером Давидом Манукяном. Согласно целому расследованию, которое провели поклонники, знаменитости решили пожениться и отправляются в свадебное путешествие. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.
Подписчики Instagram звезды усмотрели множество отсылок к предстоящей свадьбе в ее публикациях. Праздничный маникюр и шопинг с подругами поклонники записали в признаки подготовки к торжеству, сообщил портал «Утро.ру».
Отдых с возлюбленным, по мнению журналистов, может быть медовым месяцем.
Главным аргументом в пользу теории о свадьбе стало кольцо с камнем, появившееся на правой руке звезды.
Ранее «360» писал, что Ольга Бузова рассказала об отношениях с блогером Давидом Манукяном. Пара вместе улетела на отдых в Куршевель.