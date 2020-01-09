Поклонники нашли доказательства скорой свадьбы Бузовой

Подписчики Instagram звезды усмотрели множество отсылок к предстоящей свадьбе в ее публикациях. Праздничный маникюр и шопинг с подругами поклонники записали в признаки подготовки к торжеству, сообщил портал «Утро.ру».

Отдых с возлюбленным, по мнению журналистов, может быть медовым месяцем.

Главным аргументом в пользу теории о свадьбе стало кольцо с камнем, появившееся на правой руке звезды.

Ранее «360» писал, что Ольга Бузова рассказала об отношениях с блогером Давидом Манукяном. Пара вместе улетела на отдых в Куршевель.