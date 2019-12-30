30 декабря 2019, 22:40
Бузовой предложили вместо Куршевеля отдохнуть в Шерегеше
Телеведущая, звезда реалити-шоу и певица Ольга Бузова улетела на новогодние праздники в Куршевель, сообщил сайт Super.ru.
Не дожидаясь окончания проекта «План Б», Бузова улетела в Куршевель с блогером Давидом Манукяном.
Первая фотография из отпуска уже появилась в Instagram телезвезды.
«Первый день на склонах. Куршевель, я так скучала», — подписала Бузова фотографию.
Как сообщила «Газета.ru», в комментариях под публикацией появились неодобрительные комментарии. В частности: «Хоть один день выключите свои телефоны и просто получите удовольствие от этого дня» и «Шерегеш круче».
Отмечается, что до недавнего времени Бузова и Манукян хранили свои отношения в тайне. Однако теперь певица призналась, что они встречаются пару месяцев и уже живут вместе.