    30 декабря 2019, 22:40

    Бузовой предложили вместо Куршевеля отдохнуть в Шерегеше

    Ирина Нагайникова

    Телеведущая, звезда реалити-шоу и певица Ольга Бузова улетела на новогодние праздники в Куршевель, сообщил сайт Super.ru.
    Бузовой предложили вместо Куршевеля отдохнуть в Шерегеше

    Не дожидаясь окончания проекта «План Б», Бузова улетела в Куршевель с блогером Давидом Манукяном.

    Первая фотография из отпуска уже появилась в Instagram телезвезды.

    «Первый день на склонах. Куршевель, я так скучала», — подписала Бузова фотографию.

    Как сообщила «Газета.ru», в комментариях под публикацией появились неодобрительные комментарии. В частности: «Хоть один день выключите свои телефоны и просто получите удовольствие от этого дня» и «Шерегеш круче».

    Отмечается, что до недавнего времени Бузова и Манукян хранили свои отношения в тайне. Однако теперь певица призналась, что они встречаются пару месяцев и уже живут вместе.