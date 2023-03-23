Знаменитости 23 марта 2023, 19:37 Мать Блиновской перестала верить в «Марафоны желаний» своей дочери Тетя блогерши Блиновской: даже ее мама не верит в «Марафоны желаний» Соцсети / Публичное достояние

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В скандально известные «Марафоны желаний» блогерши Елены Блиновской перестала верить ее собственная мать. Об этом Telegram-каналу «Абзац» сообщила тетя инфлюенсера Галина Алцыбеева.

Женщина рассказала, что блогерша не помогает ее семье и не общается с родственниками. По мнению тети, Блиновская «высоко взлетела» и стала богатой, после этого всяческие контакты с ней прекратились

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«Она взлетела, а мы что? Мы — нет», — отметила Алцыбеева.

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Галина отметила, что ее сын оформил ипотеку. Ему придется выплачивать заем до 65 лет. Но тетя не собирается обращаться к Блиновской за помощью. Сама блогерша даже не предлагала семье пройти ее марафон.

«Мы не верим в этот марафон, никто не верит. Она умеет хорошо говорить, к любому подойти, с любым пообщаться. Даже мама у нее не верит в эти марафоны», — добавила она.

Несколько участниц ее марафона обратились в Генеральную прокуратуру России. Они заверили, что Блиновская обманула их. Им не понравился результат тренингов, после чего женщины заподозрили блогершу в отмывании денег. Сама «королева марафонов» заверила, что налоговые службы проверяют многих инфлюенсеров. Но в ее отношении полиция не проводила никаких проверок.