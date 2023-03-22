Общество 22 марта 2023, 15:24 Блиновская опровергла сообщения о проверках ее бизнеса Блогер Блиновская опровергла сообщения о проверках ее бизнеса РИА «Новости»

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Известный российский блогер, «королева марафонов» Елена Блиновская заявила, что никаких проверок в ее отношении сейчас нет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Она отметила, что налоговые службы в течение года проверяют многих блогеров. Однако полиция в ее отношении никаких проверок не устраивала.

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«Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз. И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами. И ничего нам не могли сказать», — сказала Блиновская.

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Ранее в СМИ появилась информация, что правоохранительные органы начнут проверять бухгалтерию «королевы марафонов» по заявлению ее клиентов. Якобы она уклоняется от уплаты налогов. На этой неделе стало известно, что блогера Александру Митрошину заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сокрытии миллионов.