Marvel выпустила видео в память о Боузмане

Пост в Twitter о смерти актера в его аккаунте стал самым популярным за все время существования соцсети — он собрал более 7,3 миллиона лайков.

Информация о его смерти появилась 29 августа. Актер умер в собственном доме, рядом с ним находилась жена и дети.

Боузман известен по роли Черной пантеры в фильмах Marvel. Впервые он исполнил ее в киноленте «Первый мститель: Противостояние» 2016 года. В 2018-м вышла картина «Черная пантера». Также Боузман оживил образ короля Ваканды в «Мстителях: Война бесконечности» и «Мстителях: Финал». Новый фильм в рамках этой киновселенной должен был выйти в 2022 году.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что главное в борьбе с раком — это ранняя диагностика. Каприн привел статистику, согласно которой «при маленьких локализациях, при раннем выявлении опухоли» 97% пациентов успешно излечиваются от онкологии.