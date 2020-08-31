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    31 августа 2020, 11:09

    Marvel выпустила видео в память о Боузмане

    Дарья Морозова

    Компания Marvel выпустила видео в память об актере Чедвике Боузмане. Он умер от рака на 44-м году жизни. Об этом сообщил Daily Storm.
    Marvel выпустила видео в память о Боузмане

    Пост в Twitter о смерти актера в его аккаунте стал самым популярным за все время существования соцсети — он собрал более 7,3 миллиона лайков.

    Информация о его смерти появилась 29 августа. Актер умер в собственном доме, рядом с ним находилась жена и дети.

    Боузман известен по роли Черной пантеры в фильмах Marvel. Впервые он исполнил ее в киноленте «Первый мститель: Противостояние» 2016 года. В 2018-м вышла картина «Черная пантера». Также Боузман оживил образ короля Ваканды в «Мстителях: Война бесконечности» и «Мстителях: Финал». Новый фильм в рамках этой киновселенной должен был выйти в 2022 году.

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