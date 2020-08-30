Онколог рассказал, что может указывать на рак

Главное в борьбе с раком — это ранняя диагностика. Появление крови в любых физиологических жидкостях может свидетельствовать об онкологии, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу», — сказал врач радиостанции «Говорит Москва».

Каприн привел статистику, согласно которой «при маленьких локализациях, при раннем выявлении опухоли» 97% пациентов успешно излечиваются от онкологии.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса были заморожены программы диспансеризации и скрининговых исследований — поиска злокачественных образований у людей без симптомов рака.

Врач посоветовал «набраться терпения» и дождаться вакцин от COVID-19, после чего программы заработают.

Ранее стало известно о смерти американского актера Чедвика Боузмана, известного по роли Черной Пантеры в фильмах Marvel. Боузману было 43 года, последние четыре года он проходил лечение от рака толстой кишки.