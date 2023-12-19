Знаменитости 19 декабря 2023, 08:24 Marvel после суда о насилии уволила исполнителя роли Канга-завоевателя Студия Marvel уволила исполнителя роли Канга-завоевателя Джонатана Мейджорса Unsplash

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Актера Джонатана Мейджорса осудили за насилие над бывшей девушкой, и Marvel Studios расторгла с ним контракт. Мужчина исполнял роль Канга-завоевателя, сообщил «Чемпионат».

В марте 34-летний актер в Нью-Йорке напал на бывшую девушку Грейс Джаббари. Суд 18 декабря признал Джонатана Мейджорса виновным в нападении третьей степени и преследовании. После этого Marvel Studios уволила его.

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Актер играл Канга-завоевателя — суперзлодея Marvel Comics, врага Фантастической четверки и Мстителей. Этого персонажа планировали сделать новым центральным злодеем киновселенной Marvel. В 2023 году вышел фильм с участием персонажа «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Джонатан Мейджорс также известен по ролям в фильмах «Локи», «Двойная петля» и «Недруги».

В Россию продукцию студии разрешили привозить по параллельному импорту. Минпромторг уточнил, что это не касается фильмов — их не включили в список по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.