Продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics включили в перечень для параллельного импорта | 360°

Общество 02 ноября 2022, 21:34 Продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics включили в перечень для параллельного импорта Минпромторг внес продукты Marvel, Disney Pixar и DC Comics в список параллельного импорта Pxhere

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Перечень для параллельного импорта дополнила продукция брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга.

«Так, по параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics и др.», — отметили в министерстве.

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Американская компания The Walt Disney Company из-за ситуации на Украине остановила всю деятельность в России, в том числе прокат фильмов, производство и лицензирование контента.

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Перечень пополнили некоторыми компаниями автомобильных запасных частей, продукцией химической промышленности, игрушками и другими товарами. Также Министерство внесло с список товаров для ввоза в Россию с использованием параллельного импорта некоторые алкогольные и безалкогольные напитки и уксус. Среди производителей спиртного перечислены, в том числе, Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels’s.

Ранее сообщалось, что производитель ликера Jägermeister решил приостановить поставки в Россию. Из-за этой информации стоимость оставшихся в запасе партий резко возросла. Однако спустя время компания все же решила продолжать привоз напитков на российский рынок.