03 ноября 2022, 20:48
Фильмы и сериалы не смогут ввозить в Россию по параллельному импорту — Минпромторг
Минпромторг РФ: фильмы и сериалы не являются предметами параллельного импорта
Аудиовизуальные произведения не могут быть предметом параллельного импорта, так как не являются товарами по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
«Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС», — говорится в заявлении.
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Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал агентству, что вопрос о параллельном импорте фильмов, сериалов и мультфильмов может быть решен в ближайшее время. В Минпромторге уточнили, что вопрос импорта аудиовизуальных произведений без разрешения правообладателя находится в ведении Министерства культуры России.
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Ранее стало известно, что ведомство включило в список для параллельного импорта продукцию западных телегигантов — Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Речь идет об игрушках и мерче под этими брендами.
Marvel
Disney
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