Общество 03 ноября 2022, 20:48 Фильмы и сериалы не смогут ввозить в Россию по параллельному импорту — Минпромторг Минпромторг РФ: фильмы и сериалы не являются предметами параллельного импорта Unsplash

Читать 360tv в

Аудиовизуальные произведения не могут быть предметом параллельного импорта, так как не являются товарами по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

«Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС», — говорится в заявлении.

Реклама

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал агентству, что вопрос о параллельном импорте фильмов, сериалов и мультфильмов может быть решен в ближайшее время. В Минпромторге уточнили, что вопрос импорта аудиовизуальных произведений без разрешения правообладателя находится в ведении Министерства культуры России.

Реклама

Ранее стало известно, что ведомство включило в список для параллельного импорта продукцию западных телегигантов — Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Речь идет об игрушках и мерче под этими брендами.