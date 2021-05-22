Manizha запустила фотопроект о русских женщинах

Певица Manizha, представляющая Россию на Евровидении-2021, запустила в Instagram фотопроект, посвященный русским женщинам, которые вместе с ней поют песню Russian Woman. Героини проекта рассказывают, в чем заключается природа русской женщины.

В проекте приняли участие более 170 женщин, как известных, так и простых россиянок. Их изображения транслируются на экране во время выступления певицы на Евровидении.

Manizha предложила своим подписчикам присоединиться к этой акции и тоже публиковать свои фото с ответом на вопрос, кто она — русская женщина.

«Русская женщина громче всех смеется и горче всех плачет. Сильная, но иногда ее можно сломать одним словом», — рассказала актриса Чулпан Хаматова.

«Моя русская женщина — Аксинья из „Тихого Дона“. Сложная, несчастливая, желанная, отчаянная, способная принести и счастье, и боль, и радость всем, кто рядом», — написала учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер.

В проекте приняла участие и мама Manizha, по совместительству — ее продюсер.

«Русская женщина — это сила, мир, любовь. Только за нее отстояли Москву. Она — Россия, она разная и многонациональная», — написала Наджиба Усманова.

В субботу вечером Manizha выступит с песней Russian Woman в финале Евровидения. Конкурс пройдет в нидерландском Роттердаме. Россиянка выйдет на сцену арены Ahoy пятой. Начало трансляции конкурса — в 22:00.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее в беседе с «360» предсказал, какое место может занять Manizha на конкурсе.