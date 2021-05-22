Музыкальный критик предсказал место Manizha на Евровидении

Участие в Евровидении — это не только выступления в прямом эфире, но и ряд других мероприятий. Для каждого артиста, представляющего свою страну, это большая ответственность. И конкуренция в этом году очень серьезная, сообщил «360» музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Это довольно-таки сложный конкурс. Это не только выступления в прямом эфире в рамках полуфинала и финала. Это бесконечное количество репетиций, интервью для прессы. <…> Понятно, что в таком графике на отдых и сон остается не так много времени, плюс накладываются стрессы, волнение за результат», — объяснил журналист.

Победителем Евровидения станет тот, кто правильно распределит свои ресурсы.

«Это должен быть во всех отношениях крепкий орешек», — сказал критик.

Бабичев считает, что наиболее вероятный кандидат на победу — это представительница Мальты, певица Destiny, у которой за плечами уже есть победа на детском Евровидении.

«Было бы интересно увидеть ее сегодня с главным призом в руках. Тогда бы она первой в истории оформила двойное чемпионство», — указал критик.

Manizha будет непросто выйти в лидеры, потому что в этом году на конкурсе очень много интересных номеров и классных песен. По мнению Бабичева, первые места ей не светят.

«Я предсказываю место в промежутке между восьмым и 11-м. Но это не потому, что у нас все совсем плохо, хотя лично у меня песня [Russian Woman] до сих пор вызывает много вопросов. Мой прогноз таков скорее потому, что конкуренция на конкурсе в этом году действительно очень серьезная», — сказал он.

Финал Евровидения пройдет сегодня вечером в Роттердаме. Начало конкурса в 22:00.

Представительница России Manizha ранее рассказала о своем настрое перед финальным шоу.