Manizha вышла в финал Евровидения

Представительница России Manizha будет выступать в финале Евровидения. Европейские зрители по достоинству оценили ее песню Russian Woman.

Теперь Manizha предстоит исполнить композицию 22 мая — на финале песенного конкурса.

«Мы сделали это. Для меня это очень важно», — призналась певица после объявления результатов голосования.

Эмоции после выхода в финал Евровидения представительница России выразила в Instagram, записав Stories.

На полуфинале конкурса, который прошел в Нидерландах, Manizha вышла на сцену третьей. Перед публикой она предстала в платье, сшитом из множества лоскутков ткани. Их присылали из разных уголков России.

Manizha — известная российская певица, родилась в Таджикистане. В декабре прошлого года стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Поддержать исполнительницу на Евровидении приехал Сергей Лазарев по приглашению организаторов конкурса. Он выступит на онлайн-шоу в Eurovision Village.