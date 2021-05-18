Manizha выступила в полуфинале Евровидения в платье из лоскутков со всей России

Представительница России Manizha выступила в первом полуфинале Евровидения в Нидерландах. Она вышла на сцену третьей и исполнила песню «Russian Woman».

Перед Manizha свои номера показали представители из Литвы и Словении. Всего в рамках первого полуфинала выступили 16 конкурсантов. Российская певица появилась на сцене в платье, которое сшили из множества лоскутков ткани. Их присылали из разных уголков России.

Второй полуфинал пройдет в Роттердаме 20 мая, финал состоится 22 мая. Конкурс проводится в этом месте второй год подряд — в 2020 году из-за пандемии коронавируса его пришлось отменить. Поэтому организаторы решили не менять страну и провести Евровидение на арене Ahoy в Роттердаме.

Manizha — известная российская певица, уроженка Таджикистана. В декабре прошлого года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Ранее стало известно, что Сергей Лазарев приехал на Евровидение, чтобы поддержать участницу от России. Он также выступит на онлайн-шоу в Eurovision Village.