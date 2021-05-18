Сергей Лазарев приехал на Евровидение, чтобы поддержать Manizha

Российский певец Сергей Лазарев приехал на международный песенный конкурс Евровидение, чтобы поддержать представляющую нашу страну певицу Manizha, написала «Газета.ru» со ссылкой на пост артиста в Instagram.

Сергей объяснил, что в Нидерланды его пригласили организаторы конкурса. Исполнитель выступит на онлайн-шоу в Eurovision Village.

«Ну, и, конечно же, [приехал] чтобы поддержать нашу Манижу, а также Филиппа Киркорова и его Dream Team, которые в этом году работают с Молдовой. Желаю всем участникам удачи!» — поделился Лазарев с подписчиками.

Еще недавно музыкант сомневался, что Европа сможет оценить выступление Manizha. Ему казалось, что девушка получит мало баллов.

Евровидение проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году мероприятие отменили из-за ограничений, введенных по причине распространения коронавируса.

Ранее певица Диана Гурцкая оценила шансы Manizha на Евровидении. Артистка уверена, что девушка выйдет в финал. По ее мнению, молодая исполнительница — талантливый человек с особенной подачей.