Мама Тимати поделилась фото с родов Решетовой
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова 16 октября родила сына, которого назвали Ратмиром. Мама рэпера Симона поделилась в Instagram кадрами с момента родов. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Симона Юнусова в публикации сравнила то, как проходят современные роды с родами раньше. По ее словам, это небо и земля.
«Во времена моей молодости я рожала в роддоме с палатой на шестерых и родзалом на четверых рожениц! Душ общий на все отделение, а про отношение вообще вспоминать не хочется», — написала мама Тимати.
По ее словам, Анастасия Решетова рожала в достойном медицинском центре. Симона поблагодарила всех врачей, которые окружили заботой ее невестку.