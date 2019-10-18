Мама Тимати поделилась фото с родов Решетовой

Симона Юнусова в публикации сравнила то, как проходят современные роды с родами раньше. По ее словам, это небо и земля.

«Во времена моей молодости я рожала в роддоме с палатой на шестерых и родзалом на четверых рожениц! Душ общий на все отделение, а про отношение вообще вспоминать не хочется», — написала мама Тимати.

По ее словам, Анастасия Решетова рожала в достойном медицинском центре. Симона поблагодарила всех врачей, которые окружили заботой ее невестку.