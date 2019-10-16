Тимати стал отцом во второй раз и показал фото новорожденного сына

Российский рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с новорожденным сыном. В подписи к снимку он подписал: «Юнусов Ратмир Тимурович/16.10.19 г. Москва».

Матерью ребенка стала невеста артиста модель Анастасия Решетова. В минувший вторник она опубликовала на своей странице в Instagram свой снимок, на котором она изображена без живота.

Под фотографией она оставила эмодзи в виде песочных часов. Подписчики тут же заявили, что у нее или начались роды, или она уже стала мамой.

Для Тимати это второй ребенок. От первого брака у него растет дочь Алиса.

Имя для новорожденного музыкант, скорее всего, выбрал неслучайно. Так звали его друга по «Фабрике Звезд», а в дальнейшем коллегу по группе «Банда» Ратмира Шишкова. Он трагически скончался в аварии весной 2007 года в центре Москвы. В память о нем Тимати сделал татуировку с его именем.