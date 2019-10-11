«За мужем»: Решетова рассказала об отношениях с Тимати

Интернет-пользователи поинтересовались у Анастасии о ее семейном положении: «Не пойму ты замужем? Хочешь или хотела бы?». На это Решетова ответила: «За мужем».

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Ранее модель публиковала снимки с кольцом на пальце. Тогда Анастасия и Тимати объявили, что ждут ребенка. Для Решетовой этот ребенок и брак станут первыми, а у музыканта уже есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой.