Малышева нашла объяснение смерти Грачевского

«Да, бесконечно жаль. Он был очень светлым человеком. Но у Бори был самый злокачественный рак — меланома. Он проходил химиотерапию. В таких ситуациях каждая инфекция может стать фатальной», — написала Малышева.

Она также задалась вопросом, что же теперь будет с «Ералашем» без Грачевского. Режиссер умер на 72-м году жизни в больнице. Последние дни он был в очень тяжелом состоянии и уже не мог самостоятельно дышать. Он также был введен в состояние искусственной комы и подключен к аппарату ИВЛ. С коронавирусом Грачевского госпитализировали в конце декабря.

Актер и певец Родион Газманов рассказал «360», что Грачевский всегда был душой компании. По его словам, последнее время режиссер бывал на многих различных мероприятиях — он всегда веселился и много шутил.