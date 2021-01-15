«Его уже не хватает». Родион Газманов вспомнил поездки с Грачевским

Борис Грачевский всегда был душой компании. В последнее время он много бывал на различных мероприятиях — концертах, фестивалях — и всегда был веселым, много шутил.

Об этом «360» рассказал актер, певец Родион Газманов. Он отметил, что в последнее время часто бывал в совместных поездках с Борисом Грачевским: они посещали различные фестивали и другие мероприятия.

«Мы часто пересекались, и он всегда был душой компании, он знал огромное количество анекдотов, он дал мне очень много советов. Конечно, его очень будет не хватать — на самом деле, уже не хватает», — сказал он.

О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января от его супруги. С конца 2020 года режиссер лежал в одной из московских больниц. Его госпитализировали с коронавирусом: первые несколько дней создатель «Ералаша» лечился дома, но потом его состояние резко ухудшилось.

В больнице Грачевского быстро перевели из обычной палаты в реанимацию, потому что ему становилось все хуже. Он почти не мог дышать самостоятельно, и врачи подключили его к ИВЛ и ввели в искусственную кому. Однако 11 января медики отметили, что режиссеру стало лучше. Он пришел в себя и начал общаться с персоналом с помощью жестов.

Днем 14 января состояние Грачевсого резко ухудшилось — врачи снова ввели его в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации, следующей стадии после ИВЛ.