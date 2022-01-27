Маленький, но взрослый. Хасбику исполнилось 20 лет

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отметил 20-летие. Он чуть ли не самый маленький человек в мире, но это не помешало Хасбику прославиться одной фразой и даже почти стать бойцом ММА.

Поздравление с днем рождения появилось в одном из фанатских аккаунтов Магомедова в Instagram. По имеющимся данным, Хасбик родился в Дагестане 27 января 2002 года.

Рост блогера — всего 93 сантиметра, а вес не превышает 20 килограммов. Банальная фраза «Клубника бомба, честно говоря. Мой самый любимый» в одночасье принесла ему популярность в Instagram и TikTok.

Известность позволила Хасбулле зарабатывать на блогах. Он охотно соглашается на рекламу, исключая только пропаганду азартных игр и ставок. Молодой человек религиозен, мечтает выучить Коран и получить признание как знаток священной книги мусульман.

Засветился Хасбик и среди бойцов UFC: его видели вместе с Зубайрой Тухуговым и Исламом Махачевым, а также с членами команды Хабиба Нурмагомедова. Блогер даже решил попробовать себя в поп-ММА, но поединок с таджикским певцом Абдурозиком так и не состоялся.

В конце 2021 года аккаунт Хасбика в Instagram заблокировали. СМИ писали, что соцсеть пошла на это из-за угроз, которые блогер слал незнакомой женщине. Ему не понравилось, что та опубликовала в интернете видео с участием сестры Магомедова.