Парень из Дагестана стал звездой соцсетей. Ему 18 лет, но выглядит он на 5
Пользователи называют героя мемов Хасбиком. Во всех своих аккаунтах он указывает свой возраст. Многие не верят, что ему уже 18 лет.
Популярность в интернете Хасбику принесло видео, где он пробует клубнику и произносит: «Клубника бомба, честно говоря. Мой самый любимый».
Все это он проговаривает с характерным акцентом. Ролик сразу же стал вирусным и принес парню более 280 тысяч подписчиков в Instagram.
Несмотря на такое количество подписчиков, Хасбик сталкивается с большим количеством негативных комментариев. В интервью YouTube-каналу «Шеф Готовит» он рассказал, что у него бывает «кипиш с хейтерами».
«Я просто один раз на них наехал, из-за этого они появились. Они завидуют просто. Я резко поднялся, а они год-полтора набирают подписчиков», — признался блогер.
При этом он подчеркнул, что не забыл своих старых друзей, несмотря на популярность. По словам Хасбика, его стали часто узнавать в городе. С родителями молодой человек иногда ругается из-за негативных сообщений.
«Говорят удалить Instagram, что не нужно мне это. Я хочу такую работу и деньги зарабатывать», — отметил Хасбик.
Блогер зарабатывает на рекламе различных товаров в соцсети. Он планирует и дальше развивать свою страницу, так как хотел бы зарабатывать в месяц по 500 тысяч рублей. Во время интервью молодой человек рассказал, что у него пока нет девушки, но он планирует в будущем жениться.
Все свое свободное время Хасбик посвящает соцсетям и своим друзьям. Он любит кататься на квадроцикле и признается, что бывает довольно вспыльчивым. На достигнутом юноша не собирается останавливаться, так как хочет набрать миллион подписчиков в Instagram.
Менеджер и друг близкий друг Хасбика Магомед в беседе с «360» рассказал, что несмотря на популярность в Сети юноша не особо любит передвигаться по городу из-за большого внимания прохожих.
«Когда его замечают, собирается большое количество людей. Даже машины останавливаются, поэтому сложно бывает в городе передвигаться», — рассказал он. По его словам, чаще Хасбика просто возят на машине.
В ближайшее время команда планирует открыть YouTube-канал. Как пояснил Магомед, интервью Хасбика только появившемуся каналу очень быстро собрало миллион подписчиков, а его владелец получил более 35 тысяч подписчиков. Интерес к необычному подростку велик и при поддержке друзей он сможет это монетизировать.