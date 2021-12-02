«Живой не оставлю»: за что Instagram заблокировал блогера-карлика Хасбика

Популярный дагестанский блогер-карлик Хасбулла Магомедов (Хасбик) рассказал в Instagram о блокировке одного из своих аккаунтов в соцсети. Он заявил, что сам решил временно ограничить доступ к своему профилю из-за многочисленных жалоб пользователей. Однако, как сообщают СМИ, прямо перед этим от Хасбика поступили угрозы в адрес некой женщины, которая якобы слила в Сеть видео с его сестрой. За такие высказывания легко получить блокировку от самого Instagram.

Угрозы от Хасбика

Как пишет Telegram-канал Mash, профиль Магомедова исчез, потому что его из-за угроз незнакомой женщине заблокировала сама соцсеть. В интернете сейчас распространяются скриншоты сторис, предположительно со страницы Хасбика. Их автор прямо угрожает девушке расправой и говорит, что не оставит ее живой. Примечательно, что в аккаунте знаменитости перед блокировкой насчитывалось около 1,7 миллиона подписчиков.

«Я эту девушку, пока она не извинится на весь Instagram, живой не оставлю, потому что она сняла видео, где моя сестра, и выложила его на весь Instagram», — сказано на скринах сторис, которые выложил Telegram-канал SuperRu.

Что говорит сам Хасбик

Сам же Хасбик заверяет, что никакая социальная сеть его не блокировала. Мол, он просто сам решил на какое-то время закрыть доступ к своему аккаунту, поскольку на него начали жаловаться. То, что страницу могли удалить администраторы, Хасбик категорически опровергает.

Меня никто не блокировал. Я на пару дней заблокировал свой аккаунт сам Хасбулла Магомедов

Блогер добавил, что решил приостановить доступ к профилю, чтобы избежать блокировки от самой соцсети. Комментировать те слова, которые якобы были подписаны под фотографией, Хасбик не стал.

Гневные сообщения

После публикации с фото Хасбик, предположительно, выложил дополнительные несколько сторис, в котором в целом негативно высказался о противоположном поле. «Женщины, что за опасные люди, оказывается, непонятные люди. Их побьешь — заявление пишут, а они свое место держать не умеют», — написано на скриншотах.

Как сообщал Telegram-канал Mash, Хасбулла пришел в ярость из-за того, что авторы некоего видео в Интернете якобы выдали «врачебную тайну», которая имела отношение к его сестре.

Сам Хасбик не уточнил, какое именно видео его настолько сильно разозлило. Однако, предположительно, это ролик, который до сих пор доступен на YouTube. Там просто снята на камеру его сестра, у нее такое же генетическое заболевание. Автор видео утверждает, что они с Магомедовым двойняшки.

История блогера

Хасбик Магомедов прославился из-за своей необычной внешности. Сейчас ему 19 лет, но его рост всего 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов. Поначалу пользователи Сети категорически не верили в то, что перед ними взрослый человек. Они считали, что возраст Хасбика специально преувеличили ради хайпа. Но позже стало понятно, что история совершенно правдивая, и герой постов действительно обладает настолько неординарной внешностью. Хасбик ведет несколько страниц в Instagram, на которых активно делится кадрами из своей повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что поначалу родители Хасбика очень переживали из-за его успеха в Сети. Ведь активизируются не только люди, которым личность интересна, но и хейтеры. Однако сам Хасбулла сдаваться не хотел. Он ставил перед собой цель набрать миллион подписчиков — и это ему удалось с лихвой.

Хасбик зарабатывает на рекламе, отрицая при этом только пропаганду азартных игр и различных ставок. Он признается, что считает себя очень религиозным человеком и хочет выучить наизусть Коран. В будущем герой соцсетей мечтает жениться, но пока ему не встретилась та самая, единственная девушка.

Отмененный бой

Большой резонанс вызвало сообщение, что в январе ткущего года планировался бой с участием Хасбика. Его соперником должен был стать 17-летний таджикский певец Абдурозик. В детстве ему диагностировали рахит, и его рост приблизительно равен росту Хасбуллы. Юноша очень известен как певец и блогер в своей республике. Оба инвалидами себя не считают, и отличаются четкой жизненной позицией.

Но потом появилась информация, что Хасбик якобы поднял ставку за участие в таком бое, из-за чего мероприятие пришлось отменить. Так это или нет, неизвестно, но бой действительно не состоялся.